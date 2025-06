A cidade de Juiz de Fora (MG) volta a ser palco de um dos eventos mais enérgicos do calendário cultural: o festival Dia de Rock, que chega à sua 4ª edição com uma programação democrática, intensa e inteiramente gratuita. Entre os dias 12 e 15 de junho, a Praça da Estação vai receber nomes consagrados como Ratos de Porão, Matanza Ritual, Black Pantera e Maurinho e os Mauditos, além de 19 atrações regionais e locais.

O evento reafirma seu compromisso com a valorização do rock autoral, misturando gerações, estilos e histórias em um só palco. Além das atrações já conhecidas do público, bandas foram selecionadas por chamamento público por meio da Mostra de Bandas, promovendo a diversidade e renovação da cena. “A ideia é exatamente essa: misturar gerações, estilos e histórias num mesmo palco, em um evento feito com muita entrega e paixão pela música”, destaca o idealizador do festival, Daniel Moura.

O Dia de Rock é realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio da Claro e realização do Governo de Minas Gerais.

Programação para todos os gostos e gerações

Na quinta-feira (12), o destaque é a banda Black Pantera, com seu som pesado e letras afiadas. O público também poderá conferir os shows das bandas Valla, Obey! e Kymera.

A sexta-feira (13) abre espaço para três bandas da Mostra de Bandas: Pecado Social, Payback e Sagrada Escritura do Gueto. A noite segue com o retorno da banda Traste e se encerra com a força bruta de Ratos de Porão, um dos maiores símbolos da música de resistência no Brasil.

No sábado (14), o rock sujo e visceral de Matanza Ritual domina a cena. A programação também inclui a energia de The Mönic, banda protagonizada por mulheres, e os destaques independentes Gaspacho, Tantum e Libertá.

O domingo (15) fecha o festival com clima de celebração. A cantora Izi Lima abre o dia com seu rock alternativo, seguida pela banda Martiataka e o tributo certeiro ao AC/DC com Seu Madruga. O encerramento fica por conta de Maurinho e os Mauditos, levando ao palco um som autoral e potente.

Um festival que já é tradição

Criado em 2022, o Dia de Rock nasceu com o propósito de celebrar o gênero em suas diversas formas e fortalecer a produção autoral local e estadual. Desde a primeira edição, realizada na Praça da Estação, o festival vem ganhando espaço e se firmando como uma tradição cultural em Juiz de Fora.

Em 2023, o evento se expandiu, com três edições realizadas — duas em Juiz de Fora e uma em Belo Horizonte, debaixo do icônico Viaduto Santa Tereza. Com raízes em uma cidade que foi referência em festivais nos anos 70 e 80, o Dia de Rock resgata esse espírito e dá continuidade à história do rock mineiro.