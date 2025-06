O Grupo de Teatro Científico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) apresenta o espetáculo “Coração em Chagas” nesta sexta-feira (20), às 19h, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes no local.

A peça mistura teatro e divulgação científica ao contar a história do cientista Carlos Chagas, destacando suas descobertas e como o contexto social influencia a ciência.

Com direção de Renan Sota e Jocemar Chagas, o elenco é formado por João Serafim, Diego Enrique, Jocemar Chagas, Leila Freire e Talula.

Criado em 2022, o Grupo de Teatro Científico da UEPG já produziu quatro espetáculos e se apresentou em seis estados brasileiros, levando ciência ao público por meio da arte.