Em Juiz de Fora, o Mercado Cultural AICE traz atrações para todos os públicos, nestes últimos dias de junho. Com atividades gratuitas que acontecem em seu auditório. Os ingressos são limitados e podem ser retirados uma hora antes dos eventos, na porta do local.

O Mercado Cultural AICE está localizado no segundo andar do Mercado Municipal, na rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro.



Confira a programação para os próximos dias:

26/06 às 20h - Quinta Musical

Dudu Viana convida Dudu Oliveira

O tecladista e arranjador Dudu Viana apresenta um show que mescla composições inéditas com obras já registradas em seus dois últimos álbuns instrumentais. Em formato de trio, Dudu será acompanhado por Gladston Vieira na bateria e Jonathans Marques no contrabaixo e contará com a participação especial do flautista e saxofonista Dudu Oliveira.



28/06 às 15h - Sábado com Oficina

O Patrimônio pelo Pincel

A artista e jornalista Isabela Heluey comanda a 3ª edição da oficina “O Patrimônio pelo Pincel”, uma introdução à aquarela voltada para iniciantes no mundo da arte. A ideia é conduzir o público a um mergulho nas possibilidades que a criação artística permite, além de fazer com que se crie uma relação de pertencimento ao patrimônio cultural da cidade. Todas as vagas já foram preenchidas.



28/06 às 20h - Sábado com Cinema

Qual é o bizzu?

Juiz de Fora coleciona alguns pioneirismos importantes, em especial durante o período da redemocratização do país. É neste cenário que surge a figura emblemática de Marcos Petrillo, produtor dos festivais de rock de JF nos anos 1980. Em um “corte piloto”, Kitty Kiffer e Alex Aguiar homenageiam a história, criatividade e experimentação de um dos ícones mais emblemáticos da cidade.



29/06 às 15h - Matinê de Domingo

“Pedepoesia”

Em uma produção multilinguagem, aberta ao público de qualquer idade, com acessibilidade em Libras e em audiodescrição, o projeto Caravana de Histórias traz para a cena o espetáculo “Pedepoesia”, que conta com quinze componentes que interpretam, declamam, cantam e contam histórias de autores e compositores brasileiro.