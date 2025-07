A pista de skate do bairro Nossa Senhora da Penha será o palco do 1º Skate Day no dia 12 de julho, a partir das 14h. Uma iniciativa da Escolinha de Skate MB com o apoio do Departamento de Esportes do município..

Com entrada gratuita, o evento foi idealizado para ser um dia inteiro de atividades esportivas, culturais e recreativas, voltado para crianças, adolescentes e toda comunidade de Matias Barbosa.

O objetivo principal é valorizar a cultura urbana e fortalecer os laços entre a comunidade, o poder público e a sociedade civil, promovendo o acesso ao lazer, à cultura e ao esporte como ferramentas de transformação social.

O 1º Skate Day terá uma programação diversificada incluindo show com a banda Soul do Rock, demonstrações de skate com alunos da Escolinha de Skate MB e skatistas convidados, aulão aberto de skate com instrutores convidados, roda de capoeira, oficina de skate, apresentações culturais de Hip-Hop, uma oficina de grafite com o @fraze.art, brincadeiras e recreação para as crianças menores, Espaço Ecoletivo MB com uma barraca educativa e espaço de alimentação.

O evento também visa celebrar os avanços do projeto da Escolinha de Skate MB com a comunidade.