O Mercado Municipal de Juiz de Fora está ainda mais musical. A partir desta semana, o tradicional espaço da cidade passa a oferecer programação musical ao vivo em quatro dias da semana, com entrada gratuita. A iniciativa busca fortalecer a cena cultural local, incentivar a visitação ao mercado e oferecer ao público uma agenda diversificada, com apresentações em diferentes estilos musicais.

A nova programação começa nesta terça-feira, 15, com a apresentação do grupo Choro no Haidée, formado por alunos do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano. O show de chorinho acontece no primeiro piso, em frente ao Bar da Sidineia, a partir das 19h, e passará a ocorrer todas as terças-feiras, no mesmo horário. Aos domingos, a apresentação se repete às 15h, com duração aproximada de duas horas.

Já no segundo piso, onde fica a praça de alimentação, a programação segue com Pop Rock às quartas-feiras e samba às sextas-feiras, sempre das 19h às 22h. As atrações são compostas por bandas e grupos da cidade, reforçando o compromisso do projeto com a valorização dos artistas locais.

Segundo o gerente do Mercado Municipal, Gustavo da Silva Lima, a proposta é consolidar o espaço como ponto de encontro cultural para os juiz-foranos. “Todas as apresentações são gratuitas. A ideia é criar o hábito da presença do público a partir dos diversos estilos musicais distribuídos ao longo da semana, fortalecendo a cultura local e o vínculo da população com o mercado”, destacou.

A ação integra os esforços da Prefeitura de Juiz de Fora para promover o acesso à cultura, dinamizar o uso dos espaços públicos e apoiar os talentos da cidade.