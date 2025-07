O cantor e compositor mineiro Hudson Martins lança seu primeiro álbum autoral, intitulado Enquanto o mundo acabava. Com 10 faixas compostas em sua maioria durante a quarentena da covid-19, o disco já está disponível nas principais plataformas de música desde a última sexta-feira (18).

O álbum será apresentado ao vivo nesta terça-feira (22), às 19h30, no projeto Palco Central do Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. A entrada é gratuita. Os convites podem ser retirados na recepção do teatro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A entrada para o evento será feita pela portaria lateral, na Galeria Azarias Vilela.

Ouça o álbum.