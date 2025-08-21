A festa "Da Laleska" acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 22h, no Muzik, no Centro de Juiz de Fora. O evento, que combina celebração e responsabilidade social, é uma atração da Semana Rainbow Fest, que este ano tem como tema "Envelhecer LGBT+ - Respeite a nossa História".

A noite foi cuidadosamente dividida para atender a diferentes públicos. A programação começa com a "Festa das Bi 40+", de 22h à meia-noite, um espaço dedicado à comunidade com mais de 40 anos, que, segundo os organizadores, precisa de mais opções de entretenimento. Após a meia-noite, a festa se transforma na tradicional "Da Laleska", que segue até as 4h, com três DJs, dois gogo boys e uma hostess.

Para o organizador Márcio Marques, a festa, em sua 6ª edição "Da Laleska Pride", é um marco. "Essa edição é simultânea com o Rainbow Fest. Ela entra na semana oficial do Rainbow, o que para a gente é um prazer. Já está sendo um sucesso, o turista já está comprando antes de chegar", afirmou.

Além de ser um ponto de encontro e celebração para a comunidade LGBTQIA+, a festa tem um importante propósito social, sendo parte do lucro doado à Sociedade Beneficente Mão Amiga de Juiz de Fora, instituição que existe na cidade desde 1982 e é coordenada pela Maria Aparecida da Silva.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente online pelo instagram oficial do evento, @festadalaleska ou diretamente pelo link https://www.uniticket.com.br/eventos/festa-da-laleska-pride-e-festa-das-bi-40