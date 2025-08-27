O projeto Rock ao Piano, do pianista curitibano Bruno Hrabovsky, volta a Juiz de Fora após seis anos para celebrar os 50 anos das principais composições de 1975. O concerto acontece domingo (31), às 19h, no Cine-Theatro Central.

Bruno Hrabovsky, que já levou seu projeto a mais de 140 cidades em 21 estados, apresentará releituras ao piano de clássicos do rock, mantendo a proximidade com as músicas originais. O repertório inclui de “Rock and Roll All Nite” (Kiss) a “Ovelha Negra” (Rita Lee), com falas que contextualizam as obras e suas bandas.

Após o concerto, o público poderá adquirir produtos personalizados na loja do projeto montada no foyer do teatro.

Ingressos: à venda online e, se houver disponibilidade, no local no dia do evento.

Mais informações: rockaopiano.com.br

Instagram: @rockaopiano

