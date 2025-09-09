A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), abriu as inscrições para o 2º Festival de Arte e Cultura da Juventude, que será realizado no dia 18 de outubro de 2025, no Mercado Municipal. A iniciativa busca reconhecer e promover as manifestações culturais e artísticas da juventude juiz-forana, valorizando a diversidade de identidades, territórios e vivências presentes no município.

Categorias e premiação

O concurso cultural premiará quatro categorias:

Batalha de Poesia (Slam)

Breaking

Skate

Ballroom – dividida em duas modalidades: Vogue Femme e Estética

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro, que juntos somam R$ 10 mil, além de certificados de participação.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 23 de setembro, pelo sistema Prefeitura Ágil, no link: (selecione a opção Protocolos/ clique em Assunto e pesquise por “2° Festival de Arte e Cultura da Juventude/ Preencha o formulário e anexe os documentos). O edital completo, com critérios de seleção, prazos e documentação, está disponível aqui.

Cultura como direito

O assessor de Políticas para a Juventude da SEDH, Felipe Souza, ressalta a importância da iniciativa. “Esse espaço reafirma a potência criativa da juventude e a importância de garantir acesso à cultura como direito. Reconhecer e valorizar as expressões artísticas da juventude negra, periférica e LGBTQIA+ é fortalecer a democracia e construir uma cidade mais justa e diversa.”

Atendimento presencial

Para participantes com dificuldade de acesso à internet, haverá atendimento presencial mediante agendamento, na sede da SEDH - Av. Brasil, 2001, térreo – Centro. Outras informações pelo (32) 3690-7331.



