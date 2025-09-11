"Terça do Cinema" homenageia Silvio Tendler em Juiz de Fora

Na próxima terça-feira (16), às 19h, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) promove uma sessão especial em homenagem ao cineasta e documentarista Silvio Tendler, falecido no último dia 5. O encontro será no auditório do Mercado Cultural AICE, no segundo piso do Mercado Municipal, em Juiz de Fora. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados e começam a ser distribuídos uma hora antes da sessão.

Considerado um dos maiores nomes do documentário brasileiro, Tendler construiu uma obra marcada pela sensibilidade, pelo compromisso político e pela busca incansável de dar voz à memória e à história do povo brasileiro.

O filme escolhido para a homenagem é “Nas asas da Pan Am” (2020), que celebrou os 70 anos do diretor e mistura autobiografia com reflexão histórica. Nele, Tendler revisitou sua trajetória, marcada pelo exílio, pelos sonhos de transformação social e pela paixão pelo cinema como instrumento de resistência e de futuro. Costurando vivências pessoais com experiências em diferentes países – do Chile de Allende à Revolução dos Cravos em Portugal, da Paris do pós-68 a Cuba e à União Soviética –, o cineasta construiu um retrato ao mesmo tempo íntimo e político, reafirmando sua crença no poder da arte como força transformadora.

Segundo a Prefeitura Municipal, a sessão em memória de Silvio Tendler é, sobretudo, uma oportunidade de celebrar sua vida, sua obra e seu legado, que seguem iluminando a resistência cultural e inspirando novas gerações de cineastas e sonhadores.