Estão abertas as inscrições para o CinePerifaDelas, projeto que oferece formação gratuita em cinema e audiovisual voltada para jovens mulheres de 16 a 21 anos, moradoras de comunidades periféricas de Juiz de Fora.

A iniciativa é um espaço de criação, troca e descoberta, onde o cinema nasce das experiências reais, das histórias, sonhos e potências das mulheres que vivem e resistem nas periferias da cidade. O objetivo é incentivar as participantes a transformar o cotidiano em imagem, som e narrativa, desenvolvendo autonomia, expressão e escuta coletiva.

As atividades serão realizadas de 8 de novembro de 2025 a 25 de abril de 2026, com encontros aos sábados pela manhã, no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, localizado no Bairro Cruzeiro do Su, em parceria com o projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas.

Durante o processo formativo, as participantes terão contato com o fazer audiovisual em todas as suas etapas, da criação à montagem, explorando as linguagens da imagem, do som e da palavra como formas de expressão e reflexão sobre o território onde vivem.

As inscrições estão abertas até 28 de outubro e as vagas são limitadas. As interessadas podem obter mais informações pelo perfil @cinefanon no Instagram.

O CinePerifaDelas é uma realização do Instituto Nacional de Audiovisual (INA), Funalfa e Prefeitura de Juiz de Fora, com apoio do Ministério da Cultura, Associação Cultural CineFanon e Centro Universitário Estácio.

CinePerifaDelas: câmera, voz e território em movimento

Desde 2019, o projeto CinePerifa tem levado o cinema às comunidades de Vila Ideal, Dom Bosco e Vale Verde, em Juiz de Fora, transformando esses territórios em espaços de autoria, expressão e resistência. A iniciativa já produziu filmes que retratam as realidades locais sob o olhar de quem as vivencia, promovendo narrativas que partem “de dentro para fora”.

O CinePerifaDelas surge como uma ampliação desse movimento, com foco em jovens mulheres das periferias, e propõe que o cinema seja um gesto coletivo de afeto, escuta e autonomia. Inspirado nas ideias de Paulo Freire e Frantz Fanon, o projeto busca romper silêncios e revelar potências individuais e coletivas, transformando o cinema em uma ferramenta de emancipação e reconhecimento, onde cada participante se vê como protagonista da própria história.

