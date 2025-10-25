Em tempos em que as cidades crescem para cima e os espaços se tornam cada vez mais reduzidos, surge uma pergunta: onde cabem os sonhos das crianças? É a partir desse olhar que a escritora Magda Trece lança o livro “Miudinha, mas com quintal”, uma história poética e cheia de imaginação que celebra o vínculo entre avós e netos.

A narrativa convida o leitor a revisitar as memórias da infância e transporta para um universo onde os avós são comparados a travesseiros macios — portos seguros que acolhem, inspiram e despertam novas aventuras.

Escrita com recursos do Programa Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), a obra nasceu do desejo da autora de transformar suas lembranças e afetos em literatura. O resultado é um livro que une poesia, fantasia e o aconchego das relações familiares.

Com texto leve e ilustrações encantadoras de Lorena Costa Lopes, “Miudinha, mas com quintal” mostra que, mesmo em espaços pequenos, sempre é possível criar grandes quintais — seja em um acampamento no quarto, em uma visita ao museu ou no simples gesto de compartilhar uma história.

Mais do que uma obra infantil, o livro é um convite para que diferentes gerações se unam em torno da fantasia, da memória afetiva e da construção de laços que atravessam o tempo.

FOTO: Arquivo Pessoal - Obra convida avós e netos a reinventarem os quintais da infância

Lançamento em Mar de Espanha

O lançamento de “Miudinha, mas com quintal” acontece no dia 27 de outubro, na Escola Estadual Estevão Pinto, em Mar de Espanha (MG) — cidade natal da autora. O evento deve reunir leitores, educadores, estudantes e famílias em uma celebração à literatura, ao afeto e às histórias que aproximam avós e netos.

A imprensa local é convidada a participar desse momento de valorização da cultura e das relações entre gerações — um encontro onde cada página é um novo quintal a ser descoberto.

Sobre a autora

Magda Trece é escritora de literatura infantojuvenil, contadora de histórias e apaixonada pela infância. Com 15 livros publicados e premiados, entre eles “Vó Filó”, “Doli”, “Nasce uma estrela” e “Entre dois reinos”, a autora é reconhecida por transformar o cotidiano em poesia e criar pontes entre fantasia e realidade em suas obras.