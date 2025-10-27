O documentário “Brasiliana”, dirigido por Joel Zito Araújo e produzido pela Impulso Filmes, de Juiz de Fora, conquistou o Grande Prêmio do Festival Arquivo em Cartaz, promovido pelo Arquivo Nacional, em sua 10ª edição. A cerimônia de premiação foi realizada na última sexta-feira (24), no Rio de Janeiro, reunindo importantes nomes do cinema voltado à memória e ao patrimônio audiovisual brasileiro.

O reconhecimento no Arquivo em Cartaz soma-se à trajetória premiada do filme, que já foi exibido em mais de 25 festivais no Brasil e no exterior. Entre os destaques, “Brasiliana” recebeu o prêmio de Melhor Filme no In-Edit Brasil, o maior festival de documentários musicais do país, o que garantiu também sua exibição no In-Edit Barcelona, edição matriz do evento europeu. A produção foi ainda premiada no 34º Cine Ceará, Festival Ibero-americano de Cinema e no Festival de Vitória, onde levou o troféu de Melhor Contribuição Artística, consolidando-se como uma das obras documentais mais reconhecidas do cinema brasileiro recente.

Resultado de dez anos de pesquisa, o filme investiga a formação e o impacto cultural da Companhia Brasiliana, grupo artístico que projetou a música, a dança e a identidade brasileira no cenário internacional a partir da década de 1950. Com o olhar sensível e crítico de Joel Zito Araújo, “Brasiliana” propõe uma reflexão sobre as representações do Brasil e da negritude nas artes e nas imagens que moldaram o imaginário nacional.

A obra é uma realização da Impulso Filmes, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Canal Curta!, e conta com patrocínio do Itaú. Exibido recentemente no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora, o documentário tem estreia na televisão prevista para novembro, também pelo Canal Curta!, ampliando seu alcance para o grande público após uma trajetória de sucesso em festivais.

Sobre o diretor

Joel Zito Araújo é um dos principais cineastas brasileiros contemporâneos, reconhecido por sua contribuição à representação da população negra no cinema e na televisão. Doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), construiu uma carreira marcada por produções que abordam identidade, cultura e diversidade racial. Entre seus filmes estão “A negação do Brasil” (2000), vencedor do festival É Tudo Verdade; “Filhas do Vento” (2004), premiado em Gramado, “Raça” (2012), codirigido com Megan Mylan, e “Meu amigo Fela” (2019), de reconhecimento internacional.

Com “Brasiliana”, o diretor reafirma sua trajetória autoral e o compromisso em revisitar criticamente a história do país por meio de uma abordagem estética, sensível e politicamente engajada.

Sobre o festival

O Festival Arquivo em Cartaz, promovido pelo Arquivo Nacional, é um dos principais eventos dedicados ao cinema de arquivo e à preservação audiovisual no Brasil. Em 2025, o festival celebrou sua 10ª edição, reunindo produções que exploram a relação entre memória, história e imagem.

Sobre a produtora

Fundada em Juiz de Fora, a Impulso Filmes é uma produtora voltada ao desenvolvimento e à realização de obras audiovisuais que promovem reflexão social e valorizam a diversidade cultural brasileira. Com trajetória reconhecida em festivais nacionais e internacionais, a empresa aposta em parcerias criativas e em uma abordagem autoral comprometida com a qualidade estética e narrativa.

