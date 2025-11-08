As inscrições para os editais do Revela: Festival de Cinema e Música Brasileira, estão abertas desde quinta-feira (6) e seguem disponíveis para realizadores audiovisuais interessados em participar da programação que acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2026, no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. O evento é promovido pela Associação Cultural CineFanon, em parceria com o teatro.

Ao todo, serão selecionados 20 curtas-metrages de até 20 minutos, divididos em quatro eixos curatoriais: Culturas Urbanas, Cultura Gastronômica, Ancestralidade: Devoção e Espiritualidade e Corpo e Musicalidade. Podem concorrer produções em diferentes linguagens, como foto filme, clipe musical e vídeo experimental. A programação também incluirá a exibição de quatro longas convidados, com participação de seus diretores em debates e encontros com o público.

Segundo a organização, cada eixo propõe recortes temáticos específicos ligados à experiência cultural brasileira, dialogando com identidades periféricas, culinária tradicional, manifestações religiosas de matriz afro-brasileira e indígena, além de expressões corporais conectadas à música.

De acordo com o diretor e curador da mostra, Ugo Soares, o festival busca ampliar a circulação de produções que raramente alcançam salas de cinema tradicionais. “A proposta é revelar filmes e processos audiovisuais com recortes singulares, que tragam camadas pouco vistas da experiência brasileira, de modo a romper com a homogeneidade estética e temática que ainda predomina nas grandes telas”, destaca.

O corpo de jurados é formado por profissionais ligados à produção cultural e ao audiovisual: Os cineastas Suzana Marcus e Carlos Canela (Cultura Gastronômica), o produtor cultural, documentarista e ativista do movimento negro Dom Filó (Culturas Urbanas), e o bailarino, coreógrafo e gestor cultural Leonel Brum (Corpo e Musicalidade).

O Revela será realizado em três etapas:

• Abertura oficial com o espetáculo “Luzes, Câmera, Som! – A emoção do cinema em música”, já apresentada nesta quinta-feira (6);

• Oficinas formativas em dezembro, voltadas a jovens realizadores interessados em qualificação técnica e artística;

• Mostra fílmica em janeiro, encerrando a programação com exibições, debates e apresentações musicais.

Além de valorizar novas narrativas do audiovisual, o festival pretende movimentar o calendário cultural de Juiz de Fora no período de férias, atraindo público regional e incentivando a formação de plateia.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelos editais disponíveis no perfil oficial do festival.

