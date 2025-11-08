A eleição da nova Corte do Carnaval de Juiz de Fora acontece neste sábado (8), a partir das 19h, na quadra da escola de samba Real Grandeza. Tradicional na agenda carnavalesca, o evento retorna neste ano com formato ampliado e mais representativo, reforçando o compromisso da festa com inclusão e pluralidade.

Além das figuras tradicionais, Rei Momo, Rainha e Primeira e Segunda Princesas, a Corte passará a contar com musos e musas LGBTQIAPN+, ampliando a diversidade no Carnaval juiz-forano.

Segundo o organizador Ney Gerald, a proposta surgiu de forma espontânea e foi rapidamente abraçada pelos envolvidos. Ele destaca que a mudança reflete a multiplicidade cultural da cidade e a identidade popular da festa.

Para o diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério Freitas, o evento simboliza o pontapé das ações do Carnaval 2026. “A eleição da Corte é sempre um momento de celebração, mas neste ano ela ganha um significado ainda maior, além de reafirmar o compromisso da cidade com a inclusão e marcar o começo do nosso trabalho coletivo rumo a mais um grande Carnaval”, afirmou.

A eleição soma-se a outras iniciativas preparatórias já em andamento. O projeto Ocupa Samba segue ativo, e no último dia 7 de outubro, a Funalfa lançou o edital de chamamento público para o retorno dos desfiles em 2026. O investimento prevê repasses de R$ 80 mil para escolas do Grupo Especial, R$32mil para o Grupo de Acesso e R$8mil para escolas mirins, mediante regularização jurídica e documental.

Os desfiles acontecerão no Circuito Júlio Guedes, na Avenida Francisco Bernardino, entre o viaduto Roza Cabinda e a Praça da Estação, distribuídos entre sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval, com menor número de escolas por dia. Ao fim das apresentações, haverá shows na Praça da Estação, que funcionará como apoteose do circuito.

Com 99 blocos pré-credenciados e o retorno dos desfiles, o Carnaval de Juiz de Fora projeta para 2026 uma edição marcada por diversidade, celebração popular e renovação cultural.

