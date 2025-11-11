A exposição “Entrega Efetuada” estreia nesta quinta-feira (13), às 19h, na Galeria Nívea Bracher, no segundo piso do Mercado Municipal, no Centro de Juiz de Fora. A mostra propõe uma crítica sociorracial à precarização e exploração de profissionais do setor de entregas, especialmente ciclistas. A entrada é gratuita e aberta ao público, com presença confirmada dos artistas idealizadores Mariana de Andrade e Rodrigo Dias.

A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos fins de semana, das 11h às 16h, até o dia 7 de dezembro. Uma das inspirações da mostra é a canção “A Carne”, eternizada na voz de Elza Soares. Segundo Mariana, a proposta é relacionar alimento e corpo humano para simbolizar o desgaste físico e emocional vivido diariamente por trabalhadores, majoritariamente negros, em busca de sustento, sem respaldo trabalhista.

Ao entrar no espaço, o público encontra quatro instalações que combinam materiais diversos para refletir sobre a expansão dos serviços de entrega. Impulsionado durante a pandemia de Covid-19, o setor cresceu ao mesmo tempo em que ampliou desigualdades: enquanto ofereceu comodidade a consumidores, intensificou a precarização do trabalho entre profissionais periféricos.

A exposição tem apoio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), por meio do Programa Nacional Aldir Blanc (Pnab), e é a primeira exibida dentro do edital de ocupação pública da Galeria Nívea Bracher referente ao biênio 2025/2026.