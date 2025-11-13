A cultura popular e a ancestralidade afro-brasileira tomam conta do bairro Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, neste sábado (15), com a festa de encerramento do projeto “Cultura da Ginga na Quebrada”, promovido pela Associação Cultural de Capoeira Família Ginga na Veia. O evento será realizado das 9h às 12h, na Escola Estadual Ana Salles, localizada na Rua Martins Barbosa, número 1, com entrada gratuita.

Com mais de duas décadas de atuação no bairro Nova Benfica, o grupo vem fortalecendo a difusão da capoeira e de outras manifestações de matriz africana. Em 2024, o projeto ganhou novo fôlego ao ser contemplado pelo edital Quilombagens, do Programa Cultural Murilo Mendes.

A iniciativa tem como proposta o resgate e a valorização das expressões culturais afro-brasileiras, unindo capoeira, samba de roda e maculelê em atividades abertas à comunidade. “O apoio do edital possibilitou o acesso gratuito às aulas, com uniformes e instrumentos novos. Isso foi fundamental para garantir a continuidade e a qualidade do trabalho”, explica Mestre Kakinho, coordenador do projeto.

Durante os oito meses de execução, o Cultura da Ginga na Quebrada promoveu oficinas três vezes por semana em diferentes pontos de Benfica, na Escola Estadual Ana Salles, na Praça Professora América Campos Machado e na sede da Associação. Mais de cem pessoas participaram das atividades, incluindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com autismo, mulheres, homens, negros e LGBTQIAPN+.

Segundo Mestre Kakinho, o impacto do projeto ultrapassa as rodas de capoeira. “Os resultados sociais e culturais foram muito significativos. Observamos melhorias no convívio familiar e escolar, além do fortalecimento de valores como respeito, união, empatia e inclusão”, afirma.

Com os resultados positivos, o grupo planeja dar continuidade às ações e ampliar o alcance da iniciativa. “Queremos fortalecer o papel social do projeto, oferecendo mais oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade e promovendo a cultura popular como alternativa positiva frente à criminalidade e à ociosidade”, completa o mestre.

Encerramento

A festa deste sábado marca o encerramento das atividades e promete um espetáculo de integração e arte. Os alunos vão apresentar performances de capoeira, maculelê e samba de roda, acompanhadas por música ao vivo dos próprios participantes.

Programação

Roda de capoeira para iniciantes e avançados.

Apresentação da dança do maculelê.

Apresentação instrumental de capoeira.

Apresentação do grupo Muvukinha.

Batizado de capoeira e troca de graduação.

Samba de roda.

