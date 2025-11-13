A partir desta sexta-feira (14), o público poderá visitar a exposição "ÀWA – Presenças na Diáspora", no Centro de Preservação da Memória Negra (CenPre), localizado na Avenida Rio Branco, nº 2.234, Paço Municipal, Centro, em Juiz de Fora. A abertura acontece às 19h, com apresentação do Batuque Afro-brasileiro de Nelson Silva. A entrada é gratuita.

A mostra reúne 27 artistas negros e negras da cidade, que exploram temas ligados à ancestralidade e à experiência da diáspora africana por meio de diferentes linguagens: Pintura, arte digital, graffiti, escultura, colagem, fotografia, instalação e videoarte.

“ÀWA” significa “nós” em iorubá, remetendo tanto à ideia de coletividade quanto ao ato de amarrar e reunir. A exposição é organizada em dois núcleos, chamados de “Nós”, que abordam diferentes dimensões da liberdade e da vivência negra no Brasil, da resistência no período da escravização às expressões contemporâneas de criatividade e identidade.

A nova mostra substitui “Estesia”, primeira exposição do CenPre, que atraiu mais de oito mil visitantes em quatro meses.

Integrando a programação do Novembro Negro 2025, ÀWA – Presenças na Diáspora celebra a força da arte negra local e o papel do CenPre como espaço de memória e valorização da cultura afro-brasileira.

A visitação poderá ser feita de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h, no período de 15 de novembro de 2025 a 6 de março de 2026.





