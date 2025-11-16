A discussão sobre como o racismo atravessa o esporte será o foco da mesa-redonda “Esporte e o Enfrentamento ao Racismo”, que acontece na próxima segunda-feira (17), às 18h30, no Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região (CenPre), na Avenida Rio Branco, 2234. Aberto ao público e com entrada gratuita, o encontro integra a programação do Novembro Negro e pretende ampliar o debate sobre discriminação racial dentro e fora das competições.

A proposta é colocar em pauta experiências de atletas e profissionais que vivenciam o ambiente esportivo e, ao mesmo tempo, expor como o racismo estrutural influencia trajetórias, oportunidades e a ascensão profissional de pessoas negras no esporte. O diálogo também pretende ir além dos casos de injúria racial, abordando questões históricas, sociais e estruturais que moldam o cenário esportivo brasileiro.

Participam da mesa a mestranda em Educação Física pela UFJF e professora na Praça CEU, Ana Karolina Oliveira da Silva, a mestre em Pedagogia, guia de atletas PCDs e corredora de montanha, Ana Paula Machado, a gestora de futebol e jornalista Fernanda Evarista, o atleta de lançamento de dardo do Projeto Cria UFJF, João Victor, além de Marcelo Matta, profissional da área esportiva. O encontro será realizado no Anfiteatro João Carriço, localizado no terceiro andar do CenPre.

O evento integra o Novembro Negro, período dedicado à reflexão sobre a luta histórica da população negra no Brasil e que culmina no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais da Secretaria Especial da Igualdade Racial (SEIR).

