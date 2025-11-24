O Mercado Cultural AICE recebe nesta terça-feira (25) a exibição do documentário “Ecos de 92, do Rio à Belém”, produção independente que revisita, três décadas depois, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro em 1992. A sessão começa às 19h, com entrada gratuita, e será seguida de uma roda de conversa com integrantes da equipe.

Dirigido por Renata Amorim e com produção executiva de Valéria Costemalle, o filme promove um diálogo entre protagonistas da conferência que inaugurou a governança ambiental global e jovens que hoje enfrentam os desafios de um planeta pressionado pelos impactos climáticos. A produção contou com recursos próprios e apoio de pesquisadores em Ecologia, profissionais do audiovisual e estudantes do grupo de pesquisa Comunicação, Cidade e Memória (Comcime), da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Realizado ao longo de dois meses, o documentário reúne entrevistas inéditas, depoimentos históricos e reflexões que conectam a Eco-92 ao caminho que culminou na COP-30, realizada em Belém. A equipe, composta por profissionais e estudantes organizados no coletivo Selva, apresenta o filme como um registro para futuras gerações.

Definido como um trabalho de memória, coragem e projeção para o futuro, “Ecos de 92, do Rio à Belém” busca resgatar a importância da conferência ambiental e evidenciar desafios que permanecem atuais. A circulação da obra já inclui exibição durante a COP e interesse de instituições e eventos em outras regiões do país.

Ficha técnica

Direção Geral e Criativa: Renata Amorim

Direção Geral e de Fotografia: Leandro Mockdece

Produção Executiva e Direção de Produção: Valéria Costemalle

Roteiro e Reportagem: Anna Leão

Assistência de Produção: Mateus Hipólito

Assistência de Edição e Decupagem: Sophia Bispo, Ana Flávia Quintanilha

Imagens: Anna Leão, Leandro Mockdece, Ricardo Soares, João Vitor Matthiesen

Design e Identidade Visual: Ana Beatriz Carvalho

Tags:

Cultura