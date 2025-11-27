O quadro “Tiradentes Supliciado”, de Pedro Américo, datado de 1893, passa a compor temporariamente a exposição “Complexo Brasil” no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Portugal. A pintura pertence ao acervo da Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), em Juiz de Fora, que reúne mais de 70 mil itens.
A diretora da Fundação, Ana Maria Werneck, explica que empréstimos entre museus são práticas comuns e afirma que a iniciativa permite que o acervo seja inserido em novas reflexões e narrativas museais, ampliando a projeção da instituição e da cidade.
Também conhecido como “Tiradentes Esquartejado”, o quadro já participou de outras exposições no Brasil. A previsão é que a obra retorne a Juiz de Fora no primeiro semestre de 2026, quando será reintegrada à mostra “Rememorar o Brasil: a Independência do Brasil e a construção do Estado-Nação”, no Museu Mariano Procópio.
