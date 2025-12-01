A banda mineira Lobos & Voltz se prepara para lançar, em 5 de dezembro, seu primeiro álbum ao vivo, “Lobos in Concert”, trabalho que consolida a identidade musical do grupo e reúne faixas inéditas em versão ao vivo. O lançamento acompanha três datas de shows com o novo repertório.



O disco, definido pela banda como intenso, conta com apoio cultural do Music Box Karaokê, produção musical de Lucas Peixoto e mixagem de Lucas Gabriel. Uma versão em vídeo do projeto será lançada posteriormente, com direção de Fernanda Bustamante.



Com apenas dois anos de estrada, a Lobos & Voltz aposta no “disco rock” como marca registrada, mesclando energia do rock com ritmo dançante. O álbum apresenta faixas como Interlúdio, Olhos Oblíquos, A Vida, Barco a Vela, Seu Ar, Nomes ao Vento, Sem Resposta e Caranguejo, que exploram temas como amor, superação e relacionamentos, combinando lirismo, performance e estética pop.



O lançamento marca também um período de transformações internas. Com a saída de dois integrantes em 2025, a banda se reorganizou e ganhou reforço do músico Léo Casali. Desde então, intensificou apresentações em casas de Juiz de Fora, como Cultural Bar, Muzik, Experimental Bar, Backyard, Caminho da Roça, Rise Together e Music Box. Desde 2023, a banda acumula um single com mais de 30 mil players no Spotify (Seu Ar), um EP, dois videoclipes e agora o primeiro álbum ao vivo.