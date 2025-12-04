A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em parceria com o Museu Mariano Procópio (Mapro), o Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) e o Centro de Conservação da Memória da UFJF (Cecom), promove, nos dias 10 e 11 de dezembro, o 1º Seminário do Patrimônio. Com o tema “(Re)Pensando os olhares sobre o que é nosso”, o encontro propõe discutir formas de reconhecer, preservar e valorizar o patrimônio cultural diante das transformações sociais e ambientais que impactam a cidade.

O evento será realizado no Mamm e reunirá pesquisadores, gestores, representantes de instituições públicas e a comunidade em mesas de discussão, visitas guiadas, debates e apresentações culturais. A proposta é ampliar a reflexão sobre a multiculturalidade, a memória viva e os elementos que permanecem invisibilizados nas narrativas sobre o patrimônio local.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (5), clicando aqui.

Programação

Quarta-feira – 10 de dezembro

• 9h às 12h30 – Passeio pelo Museu de Percurso Raphael Arcuri, com Letícia Rabelo

• 14h às 16h – Mesa: Entre saberes e práticas – a imaterialidade como eixo da educação patrimonial

Mediação: Carine Muguet (Dempac/Funalfa)

Participação: Carol Ministério (Iepha) e Danielle Arruda (UFJF)

• 16h às 18h – Mesa: Cenários e possibilidades – repensando os museus de Juiz de Fora

Mediação: Alice Colucci (Mapro)

Participação: Ana Maria Werneck (Mapro), Aloisio de Castro (Mamm/UFJF) e Giane Elisa de Almeida (Seir/UFJF)

• 19h às 21h – Entrega do 20º Prêmio Amigo do Patrimônio

Quinta-feira – 11 de dezembro

• 9h às 12h30 – Visita guiada pelo Centro de Juiz de Fora, com Inácio Botto (Mapro)

• 14h às 16h – Mesa: Repensar o que é nosso – multiculturalidade e invisibilização de patrimônios afro-indígenas

Mediação: Carolina Saporetti (Cecom/UFJF)

Participação: Giovana Castro (UFJF) e Dalila Varela Singulane (Critt/UFJF)

• 16h às 18h – Mesa: O patrimônio cultural diante das mudanças climáticas – ameaças, respostas e caminhos de adaptação

Mediação: Marcos Olender (Cecom/UFJF)

Participação: Aline Vieira de Carvalho (Unicamp)

• 19h às 21h – Encerramento com apresentação do Batuque Afro-Brasileiro de Nelson Silva

O seminário busca incentivar novos olhares sobre o que constitui o patrimônio da cidade e reforçar a importância da preservação diante dos desafios atuais, promovendo diálogo direto entre sociedade, gestores e pesquisadores.

