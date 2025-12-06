A escritora Ana Virgínia da Silva, referência na literatura infantil da região, lança neste sábado (6), o livro “A avó: Retalhos e afeto”. O evento, gratuito, será realizado no Centro Cultural Dnar Rocha, na Rua Mariano Procópio, 973.

A nova obra integra um projeto aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e marca o terceiro título do universo da personagem Maressa, já presente em “Maressa e os biscoitos da alegria” (2023) e “O avô: Histórias e memórias” (2024).

O livro explora memórias familiares, convivência afetiva e gestos cotidianos entre avó, netos e primos, destacando como o cuidado e as manualidades atravessam gerações. A narrativa busca valorizar tradições, laços familiares e aprendizagens construídas no cotidiano.

Natural de Juiz de Fora, Ana Virgínia atua na formação de leitores, produção cultural e educação. Como professora, escritora e contadora de histórias, desenvolve projetos em escolas, bibliotecas e espaços culturais da cidade, ampliando o acesso de crianças à literatura.

Com uma escrita voltada para temas como ancestralidade, tradição oral e experiências que moldam a infância, a autora também realiza oficinas criativas e ações de incentivo à leitura, fortalecendo sua presença no cenário literário local.

O lançamento em Juiz de Fora reforça a consolidação de sua trajetória e amplia a circulação de narrativas infantis que valorizam identidade, cultura e memória.