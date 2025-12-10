A Galeria Nívea Bracher, no segundo piso do Mercado Cultural AICE (Mercado Municipal), abre nesta quinta-feira (11) a exposição “Comum lugar”. A mostra reúne 24 obras de 15 artistas e apresenta trabalhos em diferentes linguagens, como escultura, gravura, cianotipia e fotolivro. A abertura está marcada para as 19h, e a visitação segue até 4 de janeiro.

O título propõe uma inversão da expressão “lugar-comum”, tradicionalmente associada ao banal, para discutir o “comum” como parte estruturante da vida cotidiana e como espaço de convivência e coletividade. A perspectiva se reflete na seleção das obras e no conceito da exposição, que explora o cotidiano como matéria sensível e estética.

Participam da mostra Antonio Policarpo, Fabrício Carvalho, Guilherme Duarte, Hermenegildo Giovannoni, Isabela Fonseca, Julia Ciampi & Tiago Lima, Letícia Bertagna, Letícia Naves, Mônica Coster, Pedro Câmara, Ricardo Cristofaro, Rodrigo Pedretti, Thales Godoi e Túlio Costa. O grupo reúne graduandos, pós-graduandos, docentes e um técnico do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Com curadoria da professora e artista Mônica Coster, a exposição apresenta trabalhos desenvolvidos em diálogo com o cotidiano dos ateliês do Instituto de Artes, reunindo práticas distintas em um mesmo espaço expositivo.

