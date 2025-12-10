A exposição “Arte e Cidadania”, que reúne produções artísticas de alunos da rede municipal de ensino e de pessoas privadas de liberdade, segue aberta à visitação até esta quinta-feira (11). A mostra, instalada no segundo piso do Mercado Municipal, apresenta trabalhos desenvolvidos em iniciativas da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) voltadas à promoção da cultura de paz, em articulação com políticas educacionais e com o sistema prisional.

A iniciativa destaca ações de prevenção à violência e de fortalecimento da cidadania desenvolvidas com crianças atendidas pelo projeto Nossa Escola: Segurança, Cidadania e Cultura de Paz, realizado nas Escolas Municipais Jovita de Montreuil Brandão, no Parque das Águas, e Eunice Vieira Alves, no Barbosa Lage. Também estão expostos cenários, fantoches e adereços utilizados nas atividades do programa Guardas no Apoio e Prevenção nas Escolas (Gape), além de produções realizadas no Projeto Integra, da Penitenciária José Edson Cavalieri (PJEC).

Os trabalhos desenvolvidos pelas escolas abordam temas como identidade, pertencimento, valorização da diversidade, respeito às diferenças e expressão das emoções nas relações de convivência. Já as contribuições das pessoas privadas de liberdade incluem brinquedos produzidos na marcenaria da PJEC e depoimentos coletados em encontros temáticos sobre saúde mental. Esta é a terceira edição da mostra, que reúne, em um mesmo espaço, crianças e pessoas em cumprimento de pena, reforçando a integração entre educação, cidadania e ressocialização.

