O Cineclube CineFanon promove, nesta terça-feira (16), às 19h, uma sessão especial em homenagem aos 100 anos de nascimento de Frantz Fanon (1925–1961). A atividade será realizada no Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região, no Paço Municipal, localizado na Avenida Rio Branco, 2234. A entrada é gratuita.

A programação integra o calendário permanente do cineclube e marca o encerramento das atividades de 2025, celebrando o legado de um dos principais pensadores das lutas anticoloniais e dos estudos sobre racismo, subjetividade e libertação dos povos oprimidos.

O filme exibido será o documentário “Fanon ontem, hoje” (2018, 87 minutos), dirigido por Hassane Mezine. A produção percorre diferentes territórios e vozes para mostrar como o pensamento e a atuação de Fanon permanecem presentes nas mobilizações contemporâneas contra as injustiças sociais. A obra articula história, política, espiritualidade e resistência global, reafirmando a atualidade do autor de “Pele Negra, Máscaras Brancas” e “Os Condenados da Terra”.

Após a exibição, o público poderá participar de um debate mediado pelo presidente da Associação Cultural CineFanon, Ugo Soares. A mesa contará com a participação de Mariana Gino, doutora em História Comparada pela UFRJ e pesquisadora do CEAP; Eduardo Crochet, historiador, filósofo e atual secretário de Turismo de Juiz de Fora; e Alexandre José Cadilhe, doutor em Estudos da Linguagem e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Segundo Ugo Soares, a homenagem reforça a permanência do pensamento fanoniano nas práticas culturais e sociais atuais. “Vivemos Fanon todos os dias, quando buscamos libertar e descolonizar mentalmente as pessoas por meio das nossas ações, da arte e da cultura. Celebrar seus 100 anos é reconhecer que esse processo continua acontecendo nos territórios e nos coletivos”, destaca.

A sessão comemorativa dá sequência ao novo ciclo do CineFanon, que retomou sua agenda permanente em novembro, após anos de atuação itinerante. Agora sediado no Centro de Preservação da Memória Negra, o cineclube realiza encontros mensais com exibições seguidas de debates mediados por integrantes da Associação Cultural CineFanon e convidados.

As obras exibidas são selecionadas por um conselho curatorial, que prioriza filmes alinhados ao caráter formativo do projeto. A programação aborda temas como direitos humanos, territorialidade, identidade, cultura negra, geopolítica e questões diretamente relacionadas ao pensamento de Frantz Fanon.

Com a homenagem ao centenário do intelectual, o CineFanon reafirma sua proposta de utilizar o cinema como ferramenta de reflexão crítica, diálogo comunitário e valorização da memória negra.