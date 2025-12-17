Juiz de Fora inicia a última semana da programação especial de Natal com uma série de atividades gratuitas em diferentes pontos da cidade. A agenda inclui apresentações de corais, espetáculos teatrais, shows musicais, ações voltadas ao público infantil e a Casa do Papai Noel, instalada no Mercado Municipal.

As atividades ocorrem entre esta quarta-feira (17) até o dia 23 de dezembro e integram a programação natalina organizada pelo município, com ações distribuídas por espaços culturais, praças e parques. Parte das atrações exige retirada prévia de ingressos gratuitos pela plataforma Sympla.

Um dos destaques é a Casa do Papai Noel, que poderá ser visitada por crianças e famílias no Mercado Municipal. O espaço funciona em horários variados ao longo da semana e apresenta novidades preparadas para a edição deste ano.

Horários de funcionamento da Casa do Papai Noel – Mercado Municipal

Quinta-feira (18): das 15h às 17h30

Sexta-feira (19): das 17h30 às 20h

Sábado (20): das 16h30 às 18h30

Domingo (21): das 16h30 às 18h30

Segunda-feira (22): das 16h30 às 18h30

Terça-feira (23): das 16h30 às 19h

A programação inclui ainda apresentações teatrais, musicais e atividades de lazer em diferentes regiões da cidade.

Programação

Quarta-feira (17)

15h – Espetáculo teatral “Estão Querendo Roubar o Natal”, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Ingressos gratuitos no Sympla.

19h – Apresentação do Coral da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Museu Mariano Procópio.

Sexta-feira (19)

18h – Espetáculo teatral “Estão Querendo Roubar o Natal”, no Mercado Municipal. Ingressos gratuitos no Sympla.

Sábado (20)

Das 9h às 13h – Rua de Brincar Especial de Natal, com atividades lúdicas no entorno do Mercado Municipal e da Praça Antônio Carlos.

Domingo (21)

18h – Apresentação da Súbita Especial de Natal, no Morro do Cristo.

Segunda-feira (22)

19h – Apresentação do Coral Somos Filhos, no Mercado Municipal.

Terça-feira (23)

18h30 – Show “Estêvão Teixeira, 50 anos de música”, no Parque Halfeld.

A programação marca o encerramento das atividades natalinas na cidade e busca oferecer opções culturais e de lazer em espaços públicos, com acesso gratuito à população.

