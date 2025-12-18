A banda Beatles Forever, referência nacional em tributos ao grupo britânico, celebra 44 anos de trajetória com um Concerto Especial de Natal no dia 25 de dezembro, às 20h, no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora. A apresentação integra a campanha “HELP! – O Mundo Pede Mais Amor”, que une música e ação social com foco no apoio a idosos atendidos por Instituições de Longa Permanência (ILPIs) do município.

Parte da arrecadação do show será convertida em fraldas geriátricas, destinadas às instituições Luísa de Marillac, Fundação João de Freitas e Abrigo Santa Helena. A iniciativa é realizada em parceria com a plataforma cultural Palco 60+, ampliando o alcance da mobilização para além do palco do teatro.

Os ingressos promocionais solidários estão disponíveis por tempo limitado na plataforma Uniticket, por meio de link divulgado nos perfis oficiais do Palco 60+ e da banda Beatles Forever. Além de garantir acesso ao espetáculo, a compra contribui diretamente para a campanha de arrecadação.

Inspirado nos 60 anos do álbum “HELP!”, lançado pelos Beatles em 1965, o concerto propõe uma reflexão sobre empatia, memória e o papel da música como elo entre gerações. O repertório reúne clássicos do grupo inglês, com fidelidade sonora e arranjos que marcaram tanto a história da banda homenageada quanto a trajetória do Beatles Forever, criado em 1981.

A programação da campanha, no entanto, não se limita ao concerto de Natal. No dia 21 de dezembro, a Rua São João, no Centro de Juiz de Fora, receberá uma tarde aberta ao público, com música, atividades culturais e ações solidárias voltadas para toda a família. O evento busca ampliar a arrecadação de fraldas geriátricas e reforçar o caráter coletivo da campanha, convidando a população a participar de forma direta.

O show no Cine-Theatro Central contará ainda com a participação especial da School of Rock, que levará ao palco jovens músicos, simbolizando a continuidade do legado cultural dos Beatles em um encontro entre diferentes gerações.

Tags:

Natal