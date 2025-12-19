O livro “Tina Bonita e suas histórias”, voltado ao público infantojuvenil, será lançado neste sábado (20), às 10h, no Jardim Botânico de Juiz de Fora. A obra é assinada pela historiadora Camila Carvalho e pela ilustradora Nívea Ferreira e apresenta divindades das religiões afro-brasileiras de forma acessível, por meio de histórias conectadas ao cotidiano familiar. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A publicação surgiu a partir de reflexões das autoras sobre a diferença de tratamento entre divindades de diferentes tradições religiosas no espaço público. O projeto recebeu apoio financeiro por meio do Edital Quilombagens 2024, da Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Durante o evento de lançamento, além da apresentação do livro, haverá um bate-papo sobre o processo de criação da obra e, em seguida, um sarau com leitura de trechos do livro pelas autoras. A narrativa acompanha a personagem Tina Bonita, que aprende com os avós, Vovô Joaquim e Vovó Perpétua, lições de vida a partir das histórias dos orixás Oxóssi, Iansã, Oxum, Obá, Nanã, Iemanjá e Ewá. A estrutura da narrativa dialoga com a tradição da oralidade presente em diversas culturas africanas.

O livro também incorpora elementos das trajetórias pessoais das autoras. Personagens e situações fazem referência a vivências familiares e experiências que influenciaram a construção do texto e das ilustrações. A pesquisa incluiu leituras de ìtàn, contos tradicionais da cultura iorubá ligados às origens e características dos orixás, além de estudos sobre estética, simbologia e cores associadas a cada divindade.

Após o lançamento, Camila Carvalho e Nívea Ferreira devem visitar cerca de dez escolas da rede municipal de ensino. A proposta é distribuir exemplares e desenvolver atividades educativas relacionadas ao conteúdo do livro, em diálogo com o currículo de História da África, abordando temas como oralidade, cultura afro-brasileira e diversidade religiosa.

