O recém-inaugurado Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região (CenPre) acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional. O espaço foi incluído no Guia da Rede Nacional de Acervos Afro-brasileiros 2026, principal referência do país para mapear e valorizar instituições dedicadas à história e cultura da população negra.

A seleção, organizada pelo Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, de São Paulo, evidencia a relevância do trabalho desenvolvido pelo CenPre desde sua inauguração e consolida o centro como um polo estratégico para a preservação da memória, produção de conhecimento e luta antirracista na região.

Integrar a rede, que reúne 107 iniciativas em todo o Brasil, vai além do reconhecimento simbólico. A inclusão abre portas para a potencialização de parcerias, intercâmbios e ações conjuntas, ampliando o alcance do acervo junto a pesquisadores, educadores, estudantes e ao público em geral.

Criada em 2022, a Rede Nacional de Acervos Afro-brasileiros tem um papel estratégico na democratização do acesso à informação e no fortalecimento de políticas de preservação cultural. Para o CenPre, a conquista celebra o trabalho coletivo de pessoas e grupos que lutaram para que o centro existisse e que seguem dedicados a preservar e valorizar a memória negra em Juiz de Fora e região.

