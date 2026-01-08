A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) divulgou nesta terça-feira (7) o resultado do Edital 004/2025, referente ao credenciamento de artistas, técnicos e grupos artísticos para atuação em projetos culturais realizados ou apoiados pela Prefeitura de Juiz de Fora. A lista completa dos credenciados está disponível para consulta clicando aqui.

O credenciamento tem validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a Lei Federal nº 14.133, e não prevê contratação imediata. Os profissionais habilitados poderão ser convocados de acordo com a demanda da administração municipal, respeitando a ordem de classificação definida pela Comissão de Análise do Credenciamento (CAC).

Foram credenciados artistas e grupos de diferentes segmentos culturais, como música, artes visuais, teatro, dança, circo, cultura popular, audiovisual, literatura, oficinas culturais, festivais e produção executiva. A análise das candidaturas levou em conta critérios técnicos, incluindo experiência profissional, tempo de atuação, reconhecimento artístico e participação em editais ou premiações. O edital também previu pontuação adicional para ações afirmativas, contemplando mulheres, pessoas trans e pessoas pretas, pardas ou indígenas.

Os valores de referência para as contratações variam conforme a categoria e o porte artístico, com cachês entre R$300 e R$12 mil. O pagamento será feito em parcela única, após a execução do serviço e validação pela Funalfa, em até 30 dias.

