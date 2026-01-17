Juiz de Fora recebe, entre os dias 20 e 22 de janeiro, a terceira e última etapa do Revela – Festival de Cinema e Música Brasileira. As atividades ocorrem no Cine-Theatro Central e reúnem a exibição de 40 curtas-metragens e quatro longas nacionais.

O festival foi organizado em três etapas e chega ao encerramento com uma programação voltada a produções audiovisuais brasileiras que abordam temas como música, ancestralidade, culturas urbanas, corpo e identidade cultural. As sessões acontecem diariamente das 15h às 22h.

De acordo com a organização, os filmes exibidos foram selecionados por meio de edital público, que recebeu 286 inscrições de diferentes regiões do país. A partir desse volume, houve ampliação do número de obras inicialmente previsto na programação final.

Filmes e programação

Entre os longas-metragens programados estão “A Queda do Céu”, dirigido por Eryk Rocha, “Eu Vou Tirar Você Desse Lugar”, “Nada Será Como Antes”, documentário sobre o movimento Clube da Esquina, e “Ari”, que retrata a trajetória do compositor Ari Barroso e contará com a presença do diretor André Weller para bate-papo com o público.

A programação inclui ainda mostras temáticas de curtas-metragens organizadas por eixos, como culturas gastronômicas, culturas urbanas, corpo e musicalidade e ancestralidade. Além das exibições, estão previstas apresentações sobre os eixos curatoriais e conversas com realizadores.

Estrutura do evento

As sessões do dia 20 de janeiro são dedicadas aos eixos Culturas Gastronômicas e Culturas Urbanas. No dia 21, o foco é o eixo Corpo e Musicalidade, com exibição de curtas e dois longas-metragens. O encerramento, no dia 22, é voltado ao eixo Ancestralidade, com exibição de curtas e do documentário “Ari”.

O Revela – Festival de Cinema e Música Brasileira tem entrada gratuita. Até o momento, a organização não informou estimativa de público nem se há previsão de novas edições do festival após o encerramento desta etapa.

