O cineclube CineFanon promove, na próxima segunda-feira (19), às 19h, uma sessão especial em Juiz de Fora em referência ao centenário de nascimento do pensador Frantz Fanon (1925–1961). A atividade será realizada no Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região, localizado no Paço Municipal, na Avenida Rio Branco, nº 2234. A entrada é gratuita.

Na ocasião, será exibido o documentário “Fanon ontem, hoje” (2018), dirigido por Hassane Mezine, com duração de 87 minutos. O filme aborda a permanência do pensamento e da atuação de Fanon em diferentes contextos contemporâneos, a partir de depoimentos e registros em diversos territórios.

Após a exibição, está previsto um debate mediado pelo presidente da Associação Cultural CineFanon, Ugo Soares, com a participação de convidados. Entre eles estão Mariana Gino, doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Eduardo Crochet, historiador e filósofo, e Alexandre José Cadilhe, doutor em Estudos da Linguagem e diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A sessão integra a programação regular do cineclube, que realiza encontros mensais com exibição de filmes seguida de debate. De acordo com a organização, a seleção das obras é feita por um conselho curatorial, com foco em produções relacionadas a temas como direitos humanos, identidade, territorialidade, cultura negra e geopolítica.

O CineFanon passou a realizar suas atividades no Centro de Preservação da Memória Negra e mantém programação aberta ao público, sem cobrança de ingresso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a programação das próximas sessões.

