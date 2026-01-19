A Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, que completa 40 anos de funcionamento em 2026, foi reaberta ao público em Juiz de Fora e passa a atender em novo endereço, na Zona Norte da cidade, retomando suas atividades como espaço de acesso gratuito à leitura e à cultura.

Criada há quatro décadas, a Casa de Leitura leva o nome de Delfina Fonseca Lima, uma das primeiras educadoras da região. O local disponibiliza um acervo de aproximadamente 5.500 títulos, além de áreas destinadas à leitura, estudo e empréstimo de livros. Cada usuário pode retirar até três exemplares por vez, com prazo de 15 dias para devolução, com possibilidade de renovação. Para utilizar os serviços, é necessário realizar o cadastro presencial, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de residência.

Com a retomada das atividades, o espaço passa a funcionar na Rua Marília, 303, no bairro Benfica, ao lado da Caixa Econômica Federal. O atendimento é gratuito e aberto a toda a população.

A reabertura também marca a retomada de ações de incentivo à leitura, como contações de histórias, grupos temáticos e oficinas literárias, além do fortalecimento de parcerias com escolas e instituições da Zona Norte, ampliando o alcance das atividades culturais e educativas.

Tags:

Reabertura | Retomada