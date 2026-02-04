A partir desta quarta-feira (4), o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região (CenPre) passa a oferecer visitação em horário noturno. A iniciativa amplia o acesso do público ao espaço cultural, que agora funcionará também às quartas-feiras, das 17h às 20h.

O novo horário atende a uma demanda da população e busca facilitar a visita de pessoas que não conseguem conhecer o CenPre durante o expediente comercial. A ampliação beneficia especialmente trabalhadores, estudantes e famílias, além de fortalecer o acesso à cultura local e à memória e história da população negra em Juiz de Fora. Atualmente, o espaço abriga a exposição “Àwa – Presenças na Diáspora”, uma mostra coletiva com obras de 27 artistas negros e negras do município, inaugurada em novembro de 2025.

Com a mudança, o CenPre mantém o funcionamento regular de terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, passa a operar às quartas-feiras das 9h às 20h e segue aberto aos sábados, das 9h às 15h. Durante o período de verão, a visitação noturna também se apresenta como uma alternativa de lazer cultural em horários mais amenos.