A Galeria Nívea Bracher, localizada no segundo piso do Mercado Cultural AICE, no Mercado Municipal de Juiz de Fora, recebe entre os dias 5 de fevereiro e 1º de março a exposição “Pessoas Possíveis”. A abertura acontece nesta quinta-feira (5), às 19h. A mostra integra um projeto de artes visuais contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Com proposta de Danielly Gomes, integrante do coletivo Artezn, a exposição conta com a participação do artista Lucio Rodrigues, que assina o acompanhamento curatorial e as montagens. Ao todo, são apresentadas 45 obras autorais produzidas por oito artistas do coletivo, desenvolvidas a partir de encontros e processos de escuta com moradores de diferentes comunidades da Zona Norte e de áreas rurais de Juiz de Fora.

As obras transformam histórias reais em retratos e narrativas visuais, estabelecendo um diálogo sensível entre arte, território e memória afetiva. A exposição evidencia personagens anônimos e figuras reconhecidas da cidade, como trabalhadores, artistas, educadores e moradores que integram o cotidiano urbano e cultural do município. Com o uso de múltiplas técnicas e abordagens, as criações refletem a diversidade estética e humana dos artistas participantes.

Ao ocupar a Galeria Nívea Bracher, “Pessoas Possíveis” amplia o alcance de um projeto que teve caráter itinerante em escolas públicas e se consolida como uma iniciativa de aproximação entre a produção artística local e o público do centro da cidade. A mostra reafirma a arte como ferramenta de pertencimento, visibilidade e valorização das narrativas comunitárias.

