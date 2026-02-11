O show da Velha Guarda da Portela, que estava marcado para terça-feira (10), foi adiado por causa da previsão de chuva. A nova data da apresentação é quinta-feira (12).

O evento será realizado na Arena Nancy de Carvalho, na Praça Tarcísio Delgado, a partir das 20h. A mudança, segundo a organização, também acompanha o clima de pré-Carnaval, com a proximidade do último fim de semana de festa e dos desfiles das escolas de samba.

A expectativa é de que a nova data reúna o público para uma noite de samba e celebração.

Tags:

Cultura | Portela | Velha guarda