Juiz de Fora recebe no próximo dia 24 de fevereiro, às 19h, a exibição do documentário Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá. A sessão integra a programação do Cineclube CineFanon e celebra os 100 anos de nascimento do geógrafo Milton Santos e os 20 anos do filme dirigido por Silvio Tendler. A entrada é gratuita.

O evento será realizado na sala de projeção do Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região, com organização da Associação Cultural CineFanon e parceria da Secretaria Especial da Igualdade Racial (Seir). Após a exibição, haverá debate com convidados.

O documentário traz a última entrevista concedida por Milton Santos, gravada em janeiro de 2001, poucos meses antes de sua morte. No filme, o geógrafo critica o modelo de globalização dominante à época, que chamou de “globalitarismo”, apontando a concentração de riqueza e o aprofundamento das desigualdades entre países centrais e periféricos.

Além de analisar o cenário internacional, a obra revisita a trajetória intelectual do professor e apresenta reflexões sobre desenvolvimento, território e justiça social. A produção conta com narrações de artistas como Fernanda Montenegro e Milton Gonçalves, entre outros nomes.

A mediação do debate será feita pelo professor e documentarista Américo Galvão Neto. Também participam o professor Wilson Acácio, que destaca: “Com muita honra fui aluno de Milton Santos na UFRJ”, e o professor Rodrigo Borges, pesquisador nas áreas de desenvolvimento territorial e políticas públicas.

A proposta é aproximar as reflexões do documentário da realidade local, conectando o pensamento crítico de Milton Santos aos desafios atuais enfrentados por cidades como Juiz de Fora.

Tags:

Cultura | Debate | Documentário