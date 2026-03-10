Uma exposição com fotografias produzidas por integrantes da comunidade surda de Juiz de Fora começa a circular por cidades de Minas Gerais a partir desta quarta-feira (11). A mostra “Além das palavras – Fotografia, Cultura Surda e Territórios do Olhar” reúne 60 imagens feitas por 26 artistas e terá a primeira parada em Tiradentes, dentro da programação da 15ª edição do Festival de Fotografia da cidade, entre os dias 11 e 15 de março.

As obras são resultado de um curso de fotografia voltado para pessoas surdas, realizado em Juiz de Fora e idealizado pela fotógrafa Lêda Bárbara Soares. Durante quatro meses de formação, os participantes tiveram o primeiro contato com a fotografia e produziram registros utilizando celulares.

As imagens revelam um olhar construído a partir da experiência visual e da atenção aos gestos, aos detalhes e às relações com o espaço.

Para Lêda Bárbara, a fotografia pode ser uma ferramenta de expressão e inclusão. “Acredito na fotografia como uma linguagem profundamente democrática. Quando ensino alguém a fotografar, não estou apenas falando de técnica, estou falando de autonomia, de voz e de pertencimento. A imagem permite que cada pessoa conte sua própria história, especialmente aquelas que historicamente tiveram seus espaços de expressão negados”, afirma.

Além da exposição, o projeto também prevê uma roda de conversa sobre fotografia, cultura surda e acessibilidade. O encontro contará com a participação da idealizadora do projeto, especialistas em comunicação acessível, uma psicóloga bilíngue e um representante dos artistas.

Depois da passagem por Tiradentes, a exposição segue para o vilarejo de São José dos Lopes, distrito de Lima Duarte, onde ficará aberta ao público entre os dias 18 de abril e 3 de maio, na Casa do Sol. Em seguida, a mostra será apresentada em Oliveira Fortes, entre os dias 16 e 23 de maio, no Espaço de Oficinas do CRAS.

O projeto foi selecionado no edital Circula Minas, iniciativa voltada à circulação de atividades culturais em diferentes regiões do estado. A exposição em Tiradentes acontece na Secretaria de Turismo e Cultura, localizada na Rua Resende Costa, 71, no Largo das Forras, com entrada gratuita. A roda de conversa está prevista para o dia 14 de março, no espaço Vila Foto em Pauta.

Sobre a idealizadora

A fotógrafa Lêda Bárbara Soares desenvolve trabalhos que unem arte, educação e inclusão social. Ao longo da última década, ela tem ministrado cursos de fotografia para crianças, jovens e adultos, especialmente em comunidades vulneráveis.

Entre as iniciativas criadas por ela está o curso “Fotografia para a Comunidade Surda”, que busca ampliar o acesso à produção cultural por meio da linguagem visual. A proposta já resultou em exposições públicas e novos projetos voltados à democratização da cultura.





