Profissionais da área cultural ainda podem se inscrever para atuar como pareceristas em editais culturais de Juiz de Fora. O credenciamento segue aberto até 22 de março e pode ser feito pela plataforma Prefeitura Ágil. Podem participar candidatos de qualquer região do país.

Os selecionados irão integrar o Banco de Pareceristas da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), responsável por avaliar projetos culturais, currículos e trajetórias artísticas em editais de premiação, bolsas e programas de incentivo à cultura. A convocação ocorrerá conforme a demanda da fundação, e o credenciamento não garante contratação automática.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI) que tenham atuação comprovada na área cultural. Entre os requisitos estão mínimo de três anos de experiência no setor, ensino superior completo e participação prévia como parecerista ou integrante de comissão de seleção em pelo menos dois editais culturais.

Os candidatos poderão se inscrever para até três áreas de análise, entre elas artes do espetáculo (teatro, dança e circo), artes urbanas, artes visuais, audiovisual, cultura popular e tradicional, literatura, música, patrimônio cultural e memória, além de mídias digitais e games.

O edital prevê duas formas de atuação. Na primeira, o profissional analisa tecnicamente projetos culturais, currículos e recursos apresentados em editais. Na segunda, o parecerista participa como membro de comissões de seleção responsáveis pela avaliação coletiva das propostas.

A seleção será feita pela equipe técnica da Funalfa, com base em critérios como experiência profissional, formação acadêmica e atuação na análise de projetos culturais. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo necessário alcançar pelo menos 50 para integrar o banco de avaliadores.

Os pareceristas convocados serão remunerados de acordo com o tipo de atividade. O pagamento previsto é de R$100 por projeto avaliado em propostas de até R$50 mil, R$120 para projetos entre R$50 mil e R$100 mil e R$5.500 para participação em comissões de seleção por edital.

O credenciamento terá validade de 24 meses, contados a partir da publicação do resultado final. Durante esse período, os profissionais cadastrados poderão ser chamados para atuar em processos seletivos culturais realizados pela fundação, como programas de incentivo e fomento à cultura.

Cultura | Parecerista