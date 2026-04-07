O projeto Quintas Musicais está de volta ao auditório do Mercado Cultural AICE e inicia a nova temporada nesta quinta-feira (9), às 20h, com um tributo à compositora Sueli Costa. O espetáculo será realizado no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora, com entrada gratuita e ingressos distribuídos na porta, sujeitos à lotação.

A apresentação será conduzida pelo maestro e arranjador Marcio Hallack, acompanhado de músicos convidados. A cantora Daniela Aragão também participa do show, que percorre diferentes fases e parcerias da carreira da artista homenageada.

A retomada marca o início de uma programação que segue até 10 de dezembro, com apresentações em duas quintas-feiras por mês. A proposta é fortalecer o espaço como polo cultural e ampliar o acesso do público à música.

Nascida no Rio de Janeiro e criada em Juiz de Fora, Sueli Costa construiu uma trajetória marcante na música popular brasileira, com composições gravadas por nomes como Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. O tributo destaca a sofisticação e a diversidade de sua obra, incluindo parcerias com letristas como Paulo César Pinheiro e Tite de Lemos.

A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do espaço.

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