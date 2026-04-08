A Galeria Nívea Bracher, no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora, recebe a partir desta quinta-feira (9), às 19h30, a abertura da exposição “Cores Invisíveis”, da fotógrafa Maria de Minas. A mostra fica em cartaz até o dia 3 de maio, com entrada gratuita.

Com curadoria de Mario Oliveira, a exposição reúne fotografias produzidas em diferentes países e propõe uma reflexão sobre o conceito de paisagem e a relação entre cor, percepção e tecnologia.

As obras exploram a cor para além do aspecto visual, abordando seus significados simbólicos e culturais. A proposta também destaca como o uso da fotografia pode revelar elementos que passam despercebidos no olhar cotidiano.

A artista investiga ainda a diferença entre o que é visto pelo olho humano e o que pode ser captado por equipamentos fotográficos, ampliando a percepção sobre a paisagem.

A visitação acontece até 3 de maio, no espaço expositivo localizado no Mercado Municipal.

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