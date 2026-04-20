O pianista e compositor Ricardo Itaborahy se apresenta nesta quinta-feira (23), às 20h, em Juiz de Fora, com o espetáculo “Minhas Esquinas”, no Auditório do Mercado Cultural AICE. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes do início, sujeitos à lotação.

No show, o artista revisita sua trajetória musical com um repertório influenciado pela tradição mineira e pelo movimento Clube da Esquina. A apresentação inclui clássicos como “Trem Azul”, “Milagre dos Peixes” e “Encontros e Despedidas”, além de composições autorais.

No palco, Itaborahy será acompanhado por um quinteto formado por Aldo Torres (guitarra), Jonatas Silveira (violino), Adalberto Silva (baixo) e Gladston Vieira (bateria).

Natural de São João Nepomuceno, o músico construiu carreira no Brasil e no exterior, com atuação destacada entre a música popular brasileira e o jazz instrumental. Ao longo da trajetória, trabalhou com nomes como Milton Nascimento, Toninho Horta e Juarez Moreira.

O projeto Quinta Musical integra a programação cultural da cidade e promove apresentações gratuitas, ampliando o acesso do público à música instrumental e à produção artística nacional.

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