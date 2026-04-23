A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o resultado da primeira etapa do Edital nº 01/2025 do Programa Cultural Murilo Mendes, o “Murilão”, nesta quinta-feira (23). Ao todo, 477 projetos foram habilitados após a análise de inscrição e seguem para a próxima fase do processo seletivo. Nesta edição, o programa registrou 655 propostas, o maior número já alcançado.

Na etapa inicial, foram avaliados critérios de conformidade com as exigências previstas no edital. Entre os projetos habilitados, 306 são da ampla concorrência, 110 da categoria quilombagens, 19 de cultura da/na quebrada, 25 de pessoa idosa, 11 de pessoas com deficiência (PCD) e 6 de pessoas trans.

Considerado o principal mecanismo de fomento cultural do município, o Murilão é financiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic) e prevê investimento de R$1,85 milhão para apoiar projetos em diferentes linguagens artísticas.

A próxima fase será de avaliação técnica, conduzida por pareceristas credenciados. O resultado final será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura e da Funalfa.