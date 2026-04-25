A Praça CEU, em Juiz de Fora, recebe neste sábado (25), às 17h, a 9ª edição de um festival de dança que reúne bailarinos, academias e grupos da cidade. A entrada é gratuita e o evento será realizado no anfiteatro do espaço.

A programação inclui apresentações de diversas modalidades, como ballet clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, de salão e estilos populares e étnicos. As coreografias serão divididas por categorias etárias, com participação de crianças, jovens e adultos.

Entre os participantes estão escolas e grupos locais, como academias de dança, projetos sociais e artistas independentes.

O festival tem formato de mostra, sem caráter competitivo, e propõe dar visibilidade à produção artística local e promover a integração entre os participantes.

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Dança