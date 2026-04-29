Juiz de Fora será a primeira cidade a receber a circulação do projeto “Ocupação Giramundo 2026”, que celebra os 55 anos do grupo de teatro de bonecos. A programação acontece entre os dias 1º e 3 de maio, com entrada gratuita e inclui uma palestra e dois espetáculos no Centro da cidade.

A abertura será no dia 1º de maio, às 15h, com a palestra “Processo Giramundo”, no Cinema Alameda. Já nos dias seguintes, o Teatro Paschoal Carlos Magno recebe os espetáculos “Cobra Norato”, no dia 2, às 19h, e “Um baú de fundo fundo”, no dia 3, às 17h.

Após a passagem por Juiz de Fora, o projeto segue para outras cidades mineiras, como Viçosa e Uberaba.

A iniciativa reúne apresentações e atividades formativas voltadas ao público em geral, especialmente interessados em teatro de animação, e faz parte de uma circulação que prevê ações em diferentes regiões do estado.

Os espetáculos apresentados estão entre os mais conhecidos do grupo. “Cobra Norato” é inspirado na obra de Raul Bopp e utiliza dezenas de bonecos em cena, enquanto “Um baú de fundo fundo” reúne histórias e tradições da cultura mineira.

Fundado em 1970, o Giramundo é referência nacional no teatro de bonecos e acumula dezenas de montagens ao longo da trajetória.

Todas as atividades são gratuitas e estão sujeitas à lotação dos espaços.

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