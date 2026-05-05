Juiz de Fora recebe, a partir desta quinta-feira (7), às 19h, a exposição “Acervos Ocultos: caminhos de ferro”, aberta ao público na Galeria Nívea Bracher. A mostra reúne obras de 11 artistas e resgata uma série produzida em 1985, originalmente criada para a antiga Superintendência Regional da Rede Ferroviária.

Participam da exposição artistas como Arlindo Daibert, Breno Chagas, Dnar Rocha, Eliardo França, Guima, Leonino Leão, Paulo Simões, José Alberto Pinho Neves, Renato Stehling, Roberto Vieira e Ruy Merheb.

As obras dialogam com o universo ferroviário e abordam diferentes setores da antiga Rede Ferroviária Federal, compondo um recorte da produção artística da época. A exposição tem curadoria de José Renato Xavier Lopes, Ruy Merheb e Dnar Rocha.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, a proposta é dar visibilidade a acervos pouco acessados e reforçar a importância da preservação do patrimônio artístico local.

A galeria fica no segundo piso do Mercado Municipal, na Rua Paulo Frontin, 170.