A Fundação Museu Mariano Procópio abriu nesta quinta-feira (7) a exposição “Coleções que Revelam: o Centro de Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”, na Biblioteca Redentorista, em Juiz de Fora. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A mostra apresenta pinturas produzidas ao longo do século XX, retratando ruas, praças, edifícios e outros espaços tradicionais do Centro da cidade por meio de diferentes estilos e técnicas artísticas.

A exposição faz parte das ações itinerantes promovidas pela Fundação para ampliar o acesso ao acervo do Museu Mariano Procópio durante o período em que o espaço permanece fechado para visitação.

Durante a mostra, funcionários da Fundação estarão no local para orientar os visitantes e fornecer informações sobre as obras expostas.

A exposição está instalada na Biblioteca Redentorista, espaço que conta com mais de 80 mil obras disponíveis para pesquisa e também recebe atividades culturais abertas ao público.