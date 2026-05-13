O projeto Quintas Musicais recebe nesta quinta-feira (14), às 20h, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora, o show “BrÁfricos – uma exaltação à ancestralidade”, da flautista Amana Veiga. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes do início da apresentação.

O espetáculo propõe uma imersão na musicalidade afro-brasileira por meio da união entre flauta e percussões, explorando ritmos, sonoridades e referências ligadas à ancestralidade e à identidade cultural.

Nesta edição, a apresentação contará com a participação dos percussionistas Guicko Veiga, Jackson Carlos, Helena Carvalho e Mariana Assis, além das participações especiais de Elmir Santos, Ciça Liberdade e Tamíres Rampinelli.

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